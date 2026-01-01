Заради катастрофа с пострадал временно е затворен за движение на автомобили главен път София - Варна, в участъка на разклона за Лясковец, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало около 16:00 ч. между лек автомобил и джип с платформа.

По първоначална информация е пострадал водачът на лекия автомобил. Той е откаран в Спешна помощ във Велико Търново за преглед. Екипи на полицията пренасочват автомобилите по обходен маршрут през селата Добри дял и Мерданя.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че тежкотоварните автомобили изчакват на място.