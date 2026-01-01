Регионалният министър Иван Шишков и представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ представиха нова система за актуална пътна информация, която ще позволява на шофьорите да следят в реално време обстановката по пътищата в страната.

„Искаме да представим нововъведение, което считаме, че ще улесни изключително много водачите в България. Надявам се то да допринесе за намаляване на пътнотранспортните произшествия“, заяви министърът.

По думите му преди около три месеца е възложено разработването на сайт, чрез който шофьорите ще могат да получават актуална информация за пътната обстановка. Платформата ще предоставя данни за задръстванията, ремонтите и времето за пътуване. Предвижда се да има информация и за средната скорост в отделни пътни участъци.

„Считаме, че по този начин ще дадем по-добра предвидимост на водачите, която би трябвало да спомогне за намаляване на пътнотранспортните произшествия“, посочи Шишков.

Той отбеляза, че пътната мрежа в България има нужда от подобрения както по отношение на качеството, така и по отношение на обхвата си. Въпреки това според него е важно да се предприемат конкретни стъпки за улесняване на шофьорите.

„За нас е изключително важно хората да имат по-добра информираност, когато тръгват на път. Чрез медиите ще можем да запознаем българските граждани с възможностите, които могат да използват“, допълни Иван Шишков.