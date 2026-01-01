Критична ситуация и много нови места очакват Мариана и Любо в новия епизод на „Свобода на колела“. Тази събота от 16:30 ч. по NOVA обиколката им из България продължава с изкачване на Стара планина, но преди това те трябва да решат голям проблем. Домът им на колела има нужда от спешна поправка. Ще стопи ли това намаляващия им бюджет?

Трудностите няма да намалят ентусиазма на приключенците и те ще прекрачат прага на едно от последните места, в които е стъпвал Апостолът на свободата – Къкринското ханче. Пътят им ще мине и през Дряновския манастир, който пази спомена за едни от най-ожесточените дни на Априлското въстание.

NOVA

В пещерата Бачо Киро ще се докоснат до древни следи, останали от човека. Именно там са открити най-старите останки на вида хомоспасиенс в Европа и Азия, а също така и най-добре запазеният скелет на пещерна мечка на целия континент, дълъг повече от три метра.

Случайна среща с майстор-дърворезбар в Трявна ще отклони двойката от маршрута им, но ще им донесе изключително щастие и нови умения. Огромна изненада ги очаква в музея на архитектурно-исторически резерват Боженци. Какви интерактивни изненади ги очакват и ще им останат ли пари, за да продължат пътешествието си? Не пропускайте „Свобода на колела“ всяка събота от 16:30 ч. по NOVA.

NOVA