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Двама души загинаха, а един е ранен, след като се срути скално образувание в областта Кападокия, Централна Турция, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Инцидентът е станал в Гьореме, което е едно от селата в региона и където се намира центърът за полети с балони, предава кореспондентът на БТА  Айше Сали.

На място са изпратени линейки, аварийно-спасителни екипи и екипи на полицията и жандармерията. По информация на валията на Невшехир Хюсеин Кьок инцидентът е станал в 15:15 ч. в резултат на свлачище, причинено от проливните дъждове. 

Турският сайт "Хаберлер" припомня, че подобни срутвания в региона със скални форми е имало през 2024 и 2025 г. след дъждове. 

Кореспондент на БТА в Анкара Айше Сали
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