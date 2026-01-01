Двама души загинаха, а един е ранен, след като се срути скално образувание в областта Кападокия, Централна Турция, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер. Инцидентът е станал в Гьореме, което е едно от селата в региона и където се намира центърът за полети с балони, предава кореспондентът на БТА Айше Сали.
A fairy chimney rock spire collapsed near the parking lot at the entrance to Cappadocia's Göreme Open Air Museum in Turkey around 3pm local time today. Two people were killed under the falling rock and others were hurt, and rescue teams are still working at the scene. No death toll reported yet, but there is one.— Gina Beana Fofina (@Ginasassyass) October 29, 2026
На място са изпратени линейки, аварийно-спасителни екипи и екипи на полицията и жандармерията. По информация на валията на Невшехир Хюсеин Кьок инцидентът е станал в 15:15 ч. в резултат на свлачище, причинено от проливните дъждове.
#SonDakika Kapadokya'da peribacası çökmesinde son gelişme. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise yaralı olduğunu açıkladı. #Kapadokya https://t.co/96k5n7cUhN— Moodwall (@moodwall4) October 29, 2026
Турският сайт "Хаберлер" припомня, че подобни срутвания в региона със скални форми е имало през 2024 и 2025 г. след дъждове.