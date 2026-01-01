Актрисата Елке Зомер е починала на 85-годишна възраст вчера вечерта в дома си в Бел Еър, съобщава германският в. „Билд“. На 5 ноември тя щеше да навърши 86 години.
Новината е потвърдена пред изданието от живеещия в Мюнхен фотограф Ервин Шнайдер, който я познава от десетилетия.
Elke Sommer – der erste deutsche Hollywood-Star ist tot Ihr Name hatte in Deutschland und in Hollywood Klang und Ansehen: Elke Sommer, mit bürgerlichem Namen Elke Schletz. Sie schaffte, wovon andere deutsche Schauspieler nur träumen – ein internationaler Star an der Seite von den größten Superstars ihrer Zeit. Jetzt ist sie in Los Angeles mit 85 Jahren gestorben. Hier klicken. 🤏https://t.co/rxN0bHMEWW— Hartwig (@Hartwig125393) October 29, 2026
Тя никога не би могла да си представи живота без своя любим съпруг Волф Валтер, който почина на 22 юли 2026 г. на 77-годишна възраст, и оттогава състоянието ѝ непрекъснато се влошаваше. Сега Елке най-накрая успя да го последва, казва фотографът.
Pink Panther star Elke Sommer dead aged 85: Actress passes away 'peacefully' after battling heart failure https://t.co/8WPYdB8Yd7— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 29, 2026
Филмовата ѝ кариера започва почти като холивудска история, пише „Билд“. През 1958 г., докато е на почивка в Италия, Елке Зомер печели титлата „Мис Виареджо“ в крайморския курорт. Снимки на младата Елке започват да се разпространяват и привличат вниманието на италианския филмов режисьор Виторио де Сика, който я кани в Рим. През 1959 г. сключва договор с базирания в Берлин филмов продуцент Артур Браунер. Участва редом до Хорст Буххолц във филма Das Totenschiff („Корабът на мъртвите“). Следват още роли в Германия, преди в началото на 60-те години тя да постигне това, за което редица други германски актриси по онова време са можели само да мечтаят - пробив в Холивуд, отбелязва вестникът.
Elke Sommer nie żyje. Aktorka z "Różowej pantery" zmarła w wieku 85 lat https://t.co/4t2DlHzNHz— Onet Kultura (@onetkultura) October 29, 2026
В САЩ Елке Зомер си партнира с някои от най-големите звезди по това време. Във филма от 1963 г. „Наградата“ (The Prize) тя се появява на екран заедно с Пол Нюман и Едуард Робинсън. С тази роля през 1964 г. печели награда „Златен глобус“ в категорията „Най-обещаващ дебютант“. Един от най-известните ѝ филми е „Изстрел в мрака“ (A Shot in the Dark), в който участва Питър Селърс. Елке Зомер има около 100 участия във филми и телевизионни продукции, като същевременно си създава име и като певица, театрална актриса и художничка.