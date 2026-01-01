Скандирания „Ради, Митко, свобода!“ белязаха началото на съдебното заседание на Апелативния съд в Бургас, който трябва да реши дали кметовете на Белица и Сунгурларе Радослав Ревански и Димитър Гавазов да останат в ареста.

Сред поддръжниците на кметовете, които по-рано се събраха пред Съдебната палата, са и представители на ДПС, начело с депутата Калин Стоянов.

Процесът започна с 5 минути закъснение заради оглушителни викове на протестиращи, които се събраха около Съдебната палата. От партията вече обявиха арестите на техните кметове като политическа репресия.

„Благодаря за подкрепата на хората”, каза Ревански на влизане в залата.

„Всички тук сме се събрали, за да подкрепим Радослав Ревански и Димитър Гавазов в този труден за тях, но и за всички нас момент. Тук сме, за да им покажем, че те не са сами. Тук сме, за да се противопоставим на това, което се случва през последните месеци – тази тежка форма и демонстрация на сила от страна на управляващите спрямо кметове и симпатизанти на ДПС. Всички виждаме огромната тенденциозност, която има в техните действия”, каза Калин Стоянов от ДПС.

Кметовете на Белица и Сунгурларе са обвинени в участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние, свързан с обществени поръчки. Ревански и Гавазов бяха задържани на 20 и 21 октомври при специализирани акции на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) в сградите на ръководените от тях общини.

По-рано поддръжници на кметовете на Белица и Сунгурларе Радослав Ревански и Димитър Гавазов се събраха пред Съдебната палата в Бургас преди заседанието на Апелативния съд, който трябва да реши дали двамата да останат в ареста.

БГНЕС

Мирно протестиращите заявиха, че са дошли пред съда, за да изразят подкрепата си за двамата градоначалници.

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Те определиха арестите им като неправомерни и настояха за освобождаването им.

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Районът около съда е под засилена полицейска охрана, а на място пристигна и депутатът от ДПС Калин Стоянов.

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Апелативният съд ще разгледа жалбите срещу задържането на двамата кметове, обвинени в престъпен сговор с цел търговия с влияние, свързан с обществени поръчки.

БГНЕС

Ревански и Гавазов бяха задържани на 20 и 21 октомври при специализирани акции на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) в сградите на ръководените от тях общини.