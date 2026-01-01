Хеликоптер на мисията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (ЕУФОР) се е разбил близо до Бръчко в североизточната част на Босна днес следобед, съобщава ХИНА, като отбелязва, че до момента няма официално потвърждение за жертви.

Сайтът Кликс съобщава, че според неофициални данни са загинали трима души, а 12 са ранени.

Федералната телевизия (FTV) на Федерация Босна и Херцеговина - една от двете съставни единици в Босна, публикува кадри от мястото на катастрофата, на които се виждат екипи на спешна помощ.

Според телевизията вероятно има жертви, както и пострадали пътници, които са откарани в болница в Бръчко. Информацията не е потвърдена официално.

Медиите посочват, че става дума за хеликоптер "Чинук" CH-47.

Министерството на отбраната на Италия съобщи, че хеликоптерът принадлежи на италианския контингент в рамките на ЕУФОР, предаде Ройтерс.

Министерството посочи, че за момента не може да даде информация за състоянието на екипажа.

Франс прес цитира съобщение на ЕУФОР, в което се потвърждава, че хеликоптер на мисията се е разбил в североизточната част на страната "по време на рутинна операция".

В съобщението се уточнява, че нито един цивилен не е пострадал и че инцидентът не е причинил никакви щети.

Според сайта Кликс всички загинали и пострадали при катастрофата са италиански граждани.

По-рано този месец Италия пое командването на мисията ЕУФОР-Алтея в Босна.