Хеликоптер на мисията на Европейския съюз в Босна и Херцеговина (ЕУФОР) се е разбил близо до Бръчко в североизточната част на Босна днес следобед, съобщава ХИНА, като отбелязва, че до момента няма официално потвърждение за жертви.
Сайтът Кликс съобщава, че според неофициални данни са загинали трима души, а 12 са ранени.
Федералната телевизия (FTV) на Федерация Босна и Херцеговина - една от двете съставни единици в Босна, публикува кадри от мястото на катастрофата, на които се виждат екипи на спешна помощ.
Според телевизията вероятно има жертви, както и пострадали пътници, които са откарани в болница в Бръчко. Информацията не е потвърдена официално.
Медиите посочват, че става дума за хеликоптер "Чинук" CH-47.
Министерството на отбраната на Италия съобщи, че хеликоптерът принадлежи на италианския контингент в рамките на ЕУФОР, предаде Ройтерс.
Министерството посочи, че за момента не може да даде информация за състоянието на екипажа.
Франс прес цитира съобщение на ЕУФОР, в което се потвърждава, че хеликоптер на мисията се е разбил в североизточната част на страната "по време на рутинна операция".
В съобщението се уточнява, че нито един цивилен не е пострадал и че инцидентът не е причинил никакви щети.
Според сайта Кликс всички загинали и пострадали при катастрофата са италиански граждани.
По-рано този месец Италия пое командването на мисията ЕУФОР-Алтея в Босна.