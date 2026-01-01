Три престъпления за държане на наркотични вещества са разкрити при полицейска акция в Габровска област, насочена към превенция на нарушения, свързани с изборното законодателство, и противодействие на конвенционалната престъпност, съобщава БНР.

От две жилища в Севлиево криминалистите са иззели суха листна маса, реагирала при полевия наркотест на марихуана, а в Габрово е установен друг случай на незаконно държане на марихуана.

Трима души са задържани, а общото иззето количество наркотик е 54 грама, посочват от дирекцията на полицията. Още двама души са арестувани за други престъпления в рамките на днешната специализирана операция.

При акцията са извършени проверки на 52 обекта, сред които хранителни магазини, заложни къщи, офиси за бързи кредити, игрални зали, пунктове за изкупуване на метали и складове за търговия с дървесина.

За предотвратяване на престъпления против политическите права на гражданите е съставен един протокол за полицейско предупреждение.

Установени са и две лица, обявени за общодържавно издирване.