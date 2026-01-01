Министерството на финансите изразява искрената си благодарност към експертите от Европейската комисия, които в отговор на медийни запитвания потвърдиха стриктното спазване на сроковете от страна на България по отношение подготовката на бюджета за 2027 година, се казва в позиция на МФ.

Пеканов: Бюджет 2027 най-вероятно ще бъде представен следващата седмица

Страната ни представи проекта си на бюджетен план на 15 октомври. Документът в момента се разглежда от европейските институции, а официалната оценка се очаква на 24 ноември. Тя ще бъде част от есенния пакет на Европейския семестър, чрез който ЕС проследява икономическите и бюджетните политики на държавите членки, се казва още в прессъобщението.

В потвърждение на думите на премиера Румен Радев ЕК подчертава факта, че поддържа постоянен диалог с националните правителства, включително с българското.

България изпрати на ЕК проекта на бюджетен план за 2027 г.

През юли 2026 г. срещу България беше открита процедура при прекомерен бюджетен дефицит. Тогава Съветът на ЕС препоръча страната да предприеме мерки за овладяването му, включително като ограничи увеличението на нетните публични разходи в рамките на определения корективен план, определен от Съвета. Затова и в хода на бюджетната процедура сега Министерството на финансите продължава ежедневна комуникация с Брюксел и отчита всяко едно изразено становище. Решенията за конкретното разпределение на публичните средства обаче остават в правомощията на държавата, се казва още в позицията.