Франция най-остро осъжда неприемливите атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море през последните дни край бреговете на България и Румъния, пише в изявление на френското Министерство на външните работи.

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Тази поредна безотговорна ескалация представлява грубо нарушение на международното право.

Зачестяването на нападенията срещу гражданското корабоплаване и търговски кораби в Черно море, които отнемат животи, е неприемливо. То още веднъж демонстрира, че руската агресивна война срещу Украйна представлява заплаха за сигурността на Европейския съюз и НАТО като цяло, посочва Министерството.

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Франция е решена да продължи с непоколебимата си подкрепа за Украйна и повтаря призива си за мораториум върху ударите в Черно море.

Франция изразява пълна солидарност с Румъния и България. Тяхната сигурност е наш приоритет и трябва да бъде гарантирана, се допълва в изявлението.