Британският крал Чарлз Трети пристигна в Гвиана - бивша британска колония, която беше мястото на едно от най-големите въстания на роби на Карибите по време на колониалната епоха, предаде Асошиейтед прес.

Чарлз е в южноамериканската държава по покана на гвианския президент Ирфаан Али, който публично поиска извинение, докато някои карибски лидери настояват да получат репарации за робството.

Британският монарх, който е на деветдневна обиколка в карибските страни, слезе от самолета в кафяв костюм и поздрави Али, облечен в костюм с цвят слонова кост.

Гвиана е многообразна страна с население около 840 000 души, която напоследък се превърна в една от най-големите офшорни производителки на петрол, след като преди повече от десетилетие край бреговете ѝ бяха открити огромни залежи на петрол.

Около 36% от населението на Гвиана е чернокожо, а 50% са източноиндийци - потомци на наемни слуги от Индия, доведени в южноамериканската страна след премахването на робството.

Чарлз посети за последно страната през 2000 г. като принц.

Планирано е той да се срещне с Али, собственици на бизнеси и лидерите, известни като “тошао“, на индиански села.

Ръководителят на Карибската комисия за репарациите Хилари Беклес заяви на последната си пресконференция, че регионът никога не е бил по-добре подготвен да се противопостави на Великобритания и монархията за връзките им с робството.

Комисията бе създадена от регионалните правителства, за да поиска от Великобритания и други европейски държави, които в миналото са търгували с роби, да платят репарации.

В последното си интервю за телевизия Ай Ти Ви Нюз Али заяви, че Чарлз “правилно нарече робството най-тъмните дни на човешката история”. “Извинението е следващата стъпка”, добави президентът на Гвиана.

Британското правителство многократно отхвърли исканията и за извинение, и за репарации.

Преди днешното си посещение британският крал бе на Бахамските острови и е планирано да отпътува по-късно днес за Антигуа и Барбуда за срещата на правителствените ръководители на страните от Британската общност, където ще се срещне с лидерите на 56 държави членки.

Очаква се разговорите да се фокусират върху климата, търговията и развитието, но някои карибски лидери заявиха, че репарациите за робство трябва да доминират в разговорите.