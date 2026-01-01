Три вида наркотични вещества са иззети при полицейска акция във Видин. Задържан е 48-годишен жител на града.

На 29 октомври в района на ж.к. „Бонония“ криминалисти от РУ – Видин спрели за проверка мъжа. У него били открити две станиолени топчета с 1,4 грама суха зелена листна маса, реагирала на канабис.

При последвало претърсване в жилището му полицаите открили още канабис с общо тегло 39,8 грама, 2,16 грама бяло вещество, реагирало на амфетамин, и таблетка с тегло 0,54 грама, индикирала на екстази.

Според първоначалните данни наркотиците били предназначени за разпространение във Видин.

ОДМВР - Видин

Мъжът е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354а, ал. 3 от Наказателния кодекс.

От ОДМВР – Видин заявяват, че продължават активните полицейски действия срещу наркоразпространението в региона.