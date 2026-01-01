Русия удари военни съоръжения в Украйна, съобщи днес в приложението Телеграм руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

В изявлението се добавя, че е поразена и енергийна инфраструктура в и около Киев, както и в Днепропетровска област.

Руските сили са ударили и пристанищни съоръжения в Одеска област, и товарни кораби, за които се твърди, че са използвани от армията.

Русия нанесе значителни щети на енергетиката на Украйна

“Тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масиран удар с наземни прецизни оръжия и безпилотни летателни апарати, довел до унищожаване на предприятия на украинския военно-промишлен комплекс, занимаващи се с производство и съхранение на безпилотни летателни апарати с голям и среден обсег, енергийни съоръжения, осигуряващи тяхната експлоатация в Киевска и Днепропетровска области, както и съоръжения на пристанищната инфраструктура в Одеска област и морски плавателни съдове, използвани в интересите на украинските въоръжени сили“, се казва в изявлението.