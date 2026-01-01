Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи критики към Илияна Йотова в публикация във Facebook. Той заяви, че е изненадан от думите ѝ и определи предстоящия балотаж като избор между лъжата и истината.

Остри нападки, взаимни обвинения и лични въпроси: Големият дебат Йотова – Гюров

„Не мога да повярвам колко лесно и нагло лъже г-жа Йотова! В неделя явно ще избираме не само между амбицията и човечността, но и между лъжата и истината“, написа Василев в социалната мрежа.

Припомняме, че по-рано тази вечер по БНТ се проведе телевизионен дебат между кандидатите за президент Илияна Йотова и Андрей Гюров, в който двамата обсъдиха войната в Украйна, сигурността в Черно море, свободата на словото, помилванията и икономическата ситуация в страната. Балотажът за президент е на 1 ноември.