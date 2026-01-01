Индийската брегова охрана започна вчера да евакуира по въздух жители на засегнатия от наводнения и свлачища окръг Ганджам, щата Одиша, а регионалното правителство разпореди да се изпратят 79 екипа от различни служби за реагиране при бедствия за спасителни операции в два окръга, през които премина циклонът „Арнаб“, предаде индийската национална агенция ПТИ.

Ану Гарг, главен секретар на Одиша, заяви, че около 300 села в окръг Ганджам са пострадали от наводненията, като пътищата до 70 от тях са блокирани. Гарг добави, че правителството на щата координира с министерството на вътрешните работи в Делхи операциите за евакуацията по въздух на повече от 2300 души от засегнатите села.

Три екипа от Националните сили за реагиране при бедствия (NDRF), 27 от Силите за бързо реагиране при бедствия в Одиша (ODRAF) и 24 от регионалната пожарна служба вече са евакуирали 11 882 души в Ганджам, добави Гарг.

Тежка е и ситуацията в окръг Гаджапати, където 711 села са засегнати от проливните дъждове и внезапните наводнения. В района са разположени 25 спасителни екипа, които до момента са евакуирали 17 441 души.

Правителството обяви, че детските градини и учебните заведения в Ганджам и Гаджапати ще останат затворени до 31 октомври.

Главният министър на Одиша Мохан Чаран Маджи заяви, че е разговарял с индийския вътрешен министър Амит Шах, който от своя страна е уверил, че централното правителство ще окаже цялата необходима подкрепа на пострадалите от циклона.