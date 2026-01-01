Делегация на Европейския парламент (ЕП) пристига днес в България, за да се запознае на място със ситуацията в Черноморския регион след атаките с дронове срещу търговски кораби. Това съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

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По време на визитата си в София и Варна евродепутатите ще посетят Военноморската база и център за реакция при кризисни ситуации.

В делегацията участват евродепутатите Ангелика Винциг (Австрия), Свен Симон (Германия) и Яцек Протас (Полша). Те са поканени от българските евродепутати от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков и Емил Радев.

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Визитата се провежда броени дни след приемането на резолюция на Европейския парламент, която осъжда ескалацията на атаките срещу корабоплаването в Черно море и призовава за конкретни действия в защита на човешкия живот, регионалната стабилност и продоволствената сигурност, припомнят от ГЕРБ.

След посещенията във Военноморската база Варна и Многофункционалния център за реакция при кризисни ситуации във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ евродепутатите ще дадат пресконференция на 31 октомври (събота) от 9:00 ч. в Концертното студио на Радио Варна.