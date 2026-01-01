Пореден обрат доведе до втората номинация в екстремното приключение “Игри на волята” тази седмица. След саботаж от страна на Велизар, Красимир и Константинели в битката за неприкосновеност, тримата съюзници закупиха допълнителни гласове за племенния съвет на Канарите. Брокерът Велизар използва и амулета си “Сабите на спасението”, за да подсигури изпращането на студентката Александра на елиминационен дуел.

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Сблъсъкът за спасение изправи воините от двете племена пред първото по рода си изцяло въздушно предизвикателство, което завърши с резултат 11:2 в полза на Ураганите. Така след три поредни успеха на Арената, Сините ще запазят племето си цяло и ще получат възможност да се включат в предстоящото съревнование в LactoFlor - Битка на звездите тази събота.

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Утре вечер от 20:00 ч. по NOVA ще се проведе дуел за оцеляване между Красимир и Александра, който ще отслаби Канарите допълнително, а загубилият ще се отправи към най-новата локация в “Игри на волята” - Вишката.

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