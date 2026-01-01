Игри на волята
Игри на волята / NOVA
Племето на Ураганите няма да се раздели с нито един от играчите си тази седмица

Пореден обрат доведе до втората номинация в екстремното приключение “Игри на волята” тази седмица. След саботаж от страна на Велизар, Красимир и Константинели в битката за неприкосновеност, тримата съюзници закупиха допълнителни гласове за племенния съвет на Канарите. Брокерът Велизар използва и амулета си “Сабите на спасението”, за да подсигури изпращането на студентката Александра на елиминационен дуел.

Игри на волята
NOVA

Сблъсъкът за спасение изправи воините от двете племена пред първото по рода си изцяло въздушно предизвикателство, което завърши с резултат 11:2 в полза на Ураганите. Така след три поредни успеха на Арената, Сините ще запазят племето си цяло и ще получат възможност да се включат в предстоящото съревнование в LactoFlor - Битка на звездите тази събота.

Игри на волята
NOVA

Утре вечер от 20:00 ч. по NOVA ще се проведе дуел за оцеляване между Красимир и Александра, който ще отслаби Канарите допълнително, а загубилият ще се отправи към най-новата локация в “Игри на волята” - Вишката.

Игри на волята
NOVA

Всичко за "Игри на волята" може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “След игрите” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

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