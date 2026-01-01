Под ръководството на Районната прокуратура в Кюстендил се води досъдебно производство за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие и за съвкупление чрез принуда със сила, извършено в условията на опасен рецидив.

В хода на разследването е установено, че на 29.10.2026 г. в имот в гр. Кюстендил на 18-годишна жена е била причинена лека телесна повреда.

Установено е също, че спрямо пострадалата е било извършено съвкупление, към което тя е била принудена чрез употреба на сила и отправяне на заплахи.

По делото са събрани доказателства за съпричастността към извършените деяния на 28-годишния К.Г., който живеел на семейни начала с пострадалата, от която има дете.

Деянието, свързано със сексуално насилие, е извършено в условията на опасен рецидив.

С постановление на прокурор от Районна прокуратура – Кюстендил К.Г. е привлечен към наказателна отговорност в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.