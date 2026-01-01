Успехите на талантливите български ученици са положителен пример за техните връстници и вдъхновяват по-малките деца да тръгнат по-техните стъпки. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев на церемонията „Отличниците на България“, организирана от вестник „24 часа“. Той връчи награда на деветокласничката Лина Бринтнол, която спечели два златни медала от Международната олимпиада по английски език в Румъния, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН).

Министърът поздрави организаторите и партньорите на инициативата, която вече десет години представя постиженията на изявени български ученици. „Много е важно да показваме положителните примери, защото те мотивират и други деца да развиват способностите си и да постигат високи резултати“, каза проф. Георги Вълчев.

По думите му в съвременния свят, в който децата са заобиколени от огромно количество информация, образователната система трябва да използва различни подходи, за да привлича и задържа интереса им към ученето. Той отбеляза, че наред с подкрепата за талантливите ученици е необходимо да се полагат целенасочени усилия и за преодоляване на образователните неравенства. „През следващите години ще реализираме реформи, с които да решим натрупалите се проблеми с неравенството в различните региони“, каза министърът.

В навечерието на Деня на народните будители министър Георги Вълчев поздрави българските учители за труда и всеотдайността, с които подготвят децата за бъдещето. На отличените ученици пожела да продължат да развиват талантите си и да бъдат упорити в постигането на своите цели.

Наградената от министъра Лина Бринтнол има високи постижения не само по английски език, но и по природни науки. Тя е завоювала второ място на областния кръг на Националната олимпиада по химия. Деветокласничката планира да продължи образованието си в България и да следва медицина.

Сред отличените бе и Самуил Тенев, възпитаник на Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“ и лауреат на Националната олимпиада по философия.

Награда получи и десетгодишната Елеонора Паунова, която пише стихове и разкази, и само за година е спечелила осем първи места в литературни конкурси.

Признание получи и Кристин Симеонова, която тази година е постигнала три отлични оценки 6,00 на държавните зрелостни изпити. След завършването на Езиковата гимназия в Пловдив тя продължава образованието си в Софийския университет, където изучава „Икономика и финанси“.

Сред наградените бе и Симона Кръстева, която е сред 16-те ученици от цял свят, избрани да участват в международен изследователски проект за приложението на изкуствения интелект в диагностиката на онкологични заболявания.

Александър Донков получи отличие за представянето си на международната олимпиада по програмиране GEMA International Scratch Olympiad. Той е разработил проекта Green City Manager - стратегическа игра, насочена към намаляване на замърсяването на въздуха.

Отличен бе и Крум Стоянов, който е създал мобилно приложение с изкуствен интелект, подпомагащо подготовката му за училище.

Сред призьорите е и Валентин Кирилов от Казанлък, който през последната година е завоювал водещи места в редица национални и международни състезания. Министър Вълчев се срещна с Валентин Кирилов на 16 октомври. През януари 2027 г. Валентин Кирилов ще представя България на финала на Световната международна математическа олимпиада (WIMO) в Шанхай, Китай. Това ще е сред най-големите международни състезания, в които младият математик е участвал и включва сложни теми от математическия анализ, висшата алгебра и комбинаториката.

Признание получи и Никола Веселинов от Софийската математическа гимназия, спечелил първо място в международния конкурс за наука и инженерство Regeneron ISEF. Отличен бе и неговият съученик Давид Лашвиц, носител на сребърен медал от олимпиадата по икономика и финанси в Шенжен, Китай, отбелязват от МОН.