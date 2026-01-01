Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп планира да депортира някои афганистански имигранти обратно в Афганистан, съобщиха американски правителствен представител и коалиция от ветерани и правозащитни организации, предаде Ройтерс.

Много от хората, застрашени от такава депортация, са избягали от Афганистан след връщането на властта на талибаните там през 2021 г. и изтеглянето на американските войски.

Някои от хората, над които тегне опасност от депортация, са „братя и синове на мъже, служили редом с американските сили, които талибаните ще преследват“, казват американските представители.

Според вестник „Ню Йорк таймс“ се очаква да бъдат депортирани над 150 афганистански имигранти. Това би било една от най-мащабните еднократни акции по експулсиране на афганистанци. Администрацията е задържала десетки афганистански имигранти в щата Луизиана и планира да ги депортира, съобщава изданието. Очаква се първият полет да бъде осъществен още в понеделник.

Американски правителствен представител заяви, че депортациите ще се извършват през Пакистан. Вашингтон не може да организира директно връщането на хора в Афганистан, тъй като няма дипломатически отношения с талибаните.

Доналд Тръмп твърди, че затягането на имиграционната политика и кампанията за депортации имат за цел да подобрят вътрешната сигурност на САЩ.

Правозащитници твърдят, че тези мерки нарушават правото на справедлив процес на депортираните и са създали опасна среда за малцинствата в страната.

Правозащитници призовават Конгреса да приеме законодателство, което да предостави на афганистанците в САЩ временен защитен статут, за да бъдат предпазени от депортация.