БАБХ спря дейността на два цели търговски обекта, четири топли витрини и една кухня-майка. Това е резултатът от засилените проверки. Данните съобщи в предаването „Събуди се” началникът на отдел „Контрол на храните” в БАБХ д-р Кремена Стоева.

Заради лоша хигиена: БАБХ затвори кухня майка на търговска верига у нас

До петък, 30 октомври, са проверени общо 380 обекта. Издадени са 85 предписания и 77 актове за нарушение.

За кухнята-майка, която е в Пловдив, стана ясно по-рано през седмицата. Там е открита занижена хигиена. Проверките обаче са били чести. При предишната ситуацията не е била такава.

„Към този момент нямаме оплаквания от граждани, закупили храна от топлите точки на тази верига, свързани с влошаване на здравословното им състояние”, каза д-р Стоева.

Тя не приема обяснението на веригата, че е планувала сама да затвори въпросната кухня.

„След като обектът извършва дейност и приготвя храна, той е задължен да изпълнява всички законови изисквания, както и да поддържа своята хигиена на много високо ниво, независимо от това дали ще прекрати дейност утре, или ще прекрати след една година”, каза Стоева.