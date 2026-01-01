Започна Общото събрание на съдиите за избор на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота на съдиите. Събранието започна с час по-късно, защото при първото преброяване нямаше кворум.

Нужният кворум е от 1139 делегати. При първото преброяване се бяха събрали 464-ма магистрати. Заседанието започна със 608 регистрирали се, като според закона след дадения час почивка заседанието може да започне дори да няма кворум.

По време на днешното Общо събрание на съдиите ще бъдат избрани негов председател и членове на избирателната комисия, ще бъдат определени избирателните секции и ще бъдат изслушани кандидатите от квотата на съдиите. Кандидатите за шестте места от професионалната квота на съдиите са 21. Общият брой на делегираните съдии в страната е 2275.

Според хронограмата, приета от ВСС, следващата събота (7 ноември) магистратите ще гласуват кои от номинираните съдии да влязат в състава на новия ВСС.