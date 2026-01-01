Жълт код за интензивни валежи е обявен за 17 области в страната за утре, 1 ноември, съобщиха от Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

НИМХ

Предупреждението е за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Смолян, Пловдив, София-област, София-град, Перник, Кюстендил и Благоевград.

През следващото денонощие ще бъде облачно, на много места с валежи от дъжд, в планините над около 1500-1700 метра - от сняг. На места в Западна и Централна България валежите ще са значителни и придружени с гръмотевици. Ще духа умерен и силен източен вятър. Температурите ще са с малък дневен ход: минималните ще са между 6° и 11°, а максималните предимно между 10° и 15°. В района на София минималната температура ще бъде около 7°, а максималната - около 9°.



По Черноморието ще бъде облачно, около и след обяд с валежи от дъжд, главно по южното крайбрежие. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 15°-16°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.



В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1500-1700 метра - от сняг. В масивите в Западна и Централна България валежите ще са значителни и на места с гръмотевици. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.