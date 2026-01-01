Семейство и приятели си казаха последно сбогом със Слави Бинев. Известният бизнесмен беше убит в дома си в столичния квартал "Павлово" миналия уикенд, а днес в "Света София" се състоя и поклонението пред тленните му останки.

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На него присъстваха дъщеря му Елена Бинева, както и синът му Калоян Бинев, Румен Петков, Симона Дянкова, Венцеслав Стефанов, Йордан Йовчев, Красимир Инински, Ивайла Бакалова, Евгения Калканджиева, Калина Сакскобургготска и мъжът й Китин Муньос.

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Славчо Пенчев Бинев е роден на 10 декември 1965 г. в София. Образованието му преминава през спортното училище "Емил Марков" и Френската езикова гимназия в столицата, след което продължава обучението си в Националната спортна академия "Васил Левски".

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В началото на професионалния си път Бинев се насочва към таекуондото, където постига национални и международни успехи. През 1990 г. печели балканска титла, а две години по-късно става европейски шампион на открито първенство в словенския град Целие. Спортът остава важна част от кариерата му и след навлизането му в бизнеса. През годините той заема ръководни позиции в български и международни организации по таекуондо, а впоследствие оглавява Българската федерация по таекуондо.