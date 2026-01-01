Служители на Общинско предприятие „Зоологическа градина – София“ излязоха на мирен протест пред централния вход на зоопарка с искане за по-високи заплати и обявиха безсрочен протест до постигане на целите си, като започват подготовка за ефективни стачни действия.

Основното искане на работещите, членове на Национална федерация „Земеделие и горско стопанство“ (НФЗГС) към КТ „Подкрепа“, е в проекта за бюджет на Столичната община за 2027 г. да бъдат предвидени допълнителни средства за увеличение на фонда „Работна заплата“ в предприятието, включително необходимите разходи за осигурителни вноски, с 50% спрямо 2026 г., както и увеличение с 20% за 2028 година. Декларацията с тези искания е изпратена до кмета Васил Терзиев, Столичния общински съвет и медиите, посочи Анелия Иванова, председател на НФЗГС – КТ „Подкрепа“.

„Искаме да обърнем внимание, че нашият труд трябва да бъде оценен. Хората, които работят тук, получават близка до минималната работна заплата. Те са тук 365 дни в годината и настояваме Столичният общински съвет да увеличи фонда „Работна заплата“. Това са хора, които работят в изключително тежка среда, а няма желаещи за работа – никой не иска да работи в студ и в пек за минимална работна заплата. Търпението ни се изчерпва“, каза Иванова.

По думите ѝ, заплатата на служители с над 20 години стаж в зоопарка е около 700 евро, което е изключително ниско за квалифициран труд. „Младите специалисти напускат, защото не могат да издържат себе си и семействата си. Зоопаркът е част от Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите и трябва да отговаря на високи стандарти, но без достойно заплащане това е невъзможно“, добави тя.

БТА

Силно се надявам да не се наложи да стигнем до стачка, но това е следващата стъпка, която законът ни позволява, каза Иванова. По думите ѝ, затварянето на зоопарка за посетители е крайна мярка.

Всички работещи са единни в протеста, каза Ирина Сахатчиева, експерт по връзки с обществеността на ОП „Зоологическа градина – София“. „Тук не става въпрос само за пари, а за отношения. Когато не се плаща достатъчно, за да останат хората, ние не можем да си вършим работата. Не можем да взимаме нови животни, както непрекъснато ни питат. И вече сме част от една много елитна организация – тя е нещо като Европейски парламент за зоопарковете“, каза тя.

Участниците в протеста носеха плакати с надписи „Инфлация расте, заплатите – не“, „Скъпо удоволствие е да работиш тук“, „Достойните работни заплати и условия на работещите в Зоологическата градина – София са гаранция за нейното развитие и за благоденствието на животните в нея“, „Повече работа, по-малко пари. Докога?“, „Не сме в клетки, но сме в капани“ и „Обещания сметки не плащат“. На място присъстваше полиция.