Катастрофа блокира частично движението по магистрала „Европа“ тази вечер. Лек автомобил се е врязал под ремаркето на камион в близост до отбивката за Костинброд, съобщиха очевидци от мястото, цитирани от Vesti.bg

Тежкият инцидент е станал малко след 19:00 ч.

По първоначални данни, леката кола се е движила с висока скорост в посока към София, когато шофьорът загубил контрол над управлението и автомобилът се забил под движещия се пред него камион. На място веднага са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

От компетентните органи на този етап официално отказват информация относно пострадалите, но по неофициални данни има загинали.

Пътят не е затворен за движение, но преминаването в района се осъществява с повишено внимание и се регулира от Пътна полиция.