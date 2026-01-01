Приключи днешната част на Общото събрание на съдиите за избор на членове на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота на съдиите. Днес бяха избрани председател и членове на избирателната комисия, бяха определени членовете на избирателните секции и бяха изслушани кандидатите от квотата на съдиите.

Кандидатите за шестте места от професионалната квота на съдиите са 21.

Очаквам масово гласуване на тези избори, защото това е единственият начин да се промени състоянието в системата. За всички е ясно, че нашата система се намира в дълбока криза и изходът от нея е единствено чрез гласуване и заявяване на категорична воля. Това каза пред медиите председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова преди началото на събранието.

Според Захарова големият брой кандидати от професионалната квота се дължи на желанието за промяна. Струва ми се, че е необходимо при избора всички колеги да следят внимателно не красивите фрази, а делата. Броят на кандидатите, сам по себе си, и активността на съдиите при избора показват, че съдийската общност не е потънала в апатия и безнадеждност, добави председателят на ВКС.

Големият брой кандидатури означава, че съдиите разчитат в този орган да попаднат независими и почтени хора, които ще отстояват техните интереси и да ги оценяват по достойнство, каза пред медиите и.ф. председател на Върховния административен съд Ваня Анчева преди началото на събранието.

Тя изрази надежда парламентът да положи всички усилия и да избере своята квота, за да формира един нов състав на ВСС и преодолее институционалния вакуум.

Според хронограмата, приета от ВСС, на 7 ноември, следващата събота Общото събрание на съдиите ще продължи работата си и магистратите ще гласуват кои от номинираните съдии да влязат в състава на новия ВСС.

Следователите ще имат Общо събрание на 14 ноември и ще гласуват на 21 ноември.