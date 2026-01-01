Турски тир катастрофира на 35-ия км на автомагистрала „Хемус“ в посока Варна и движението бе затруднено часове наред.

Инцидентът стана малко след 15:00 ч.

Тежкотоварният автомобил се удари в средната мантинела. Няма данни за пострадали или загинали, съобщиха за БТА от МВР.

Поради репатриране на тежкотоварния автомобил движението в района на 35 км при село Врачеш беше затруднено и трафикът се регулираше от екип на „Пътна полиция“. Вече е възстановено, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).