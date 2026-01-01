Нови сигнали за бомби в страната.

Втори пореден ден евакуират служители в обществени сгради в Ловеч заради получени сигнали за поставени взривни устройства.

По информация на Областната дирекция на МВР сигналите са пристигнали на електронните пощи на Областната администрация, Окръжния съд и Основно училище „Димитър Димов“ малко след 11:00 часа.

Нова вълна от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са служители в няколко града (СНИМКИ/ВИДЕО)

Работещите в Областната администрация, Дом „Преслав“ и Съдебната палата са евакуирани. От Окръжния съд информираха, че се очаква работата да бъде възобновена в ранния следобед.

Заради бомбени заплахи на 5 октомври в Ловеч бяха евакуирани три обществени сгради, а в Троян бяха подадени осем сигнала за поставени взривни устройства в училища и детски градини.

Получени са сигнали за взривни устройства за детски градини и учебни заведения в София, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Предприети са действия по процедура, посочиха от столичната полиция. Такива сигнали имаше в столицата и на 5 октомври. Подобни бяха получени и в други населени места в страната като Бургас, Шумен, Ловеч и Разград.