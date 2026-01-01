Конфликтът между Русия и Украйна се превърна в един от най-мащабните и интензивни конфликти в историята по отношение на използването на безпилотни системи, които играят централна роля във въздушните и морските операции. Двете страни разполагат с коренно различни стратегии, промишлени мощности и технологични решения, които превърнаха небето и морето в постоянно бойно поле, пише Vesti.bg .

Тази нощ два търговски кораба бяха ударени от дронове в Изключителната икономическа зона на България в Черно море и в момента тече мащабна спасителна операция.

Предвид войната, която се води от другата страна на Черно море - между Русия и Украйна, веднага изниква въпросът кой е отговорен за нападението. Отговорът не е лесно да се получи, а може и да не стане ясно изобщо, затова нека погледнем с какъв арсенал от безпилотни летателни апарати разполага всяка от страните в този конфликт.

Руският арсенал: Промишлена масовизация и далечни удари

Руската стратегия разчита основно на тежка промишлена база, държавно производство и масово разгръщане на далекобойни апарати. Централно място в тези операции заемат апаратите за еднократен удар от серията „Геран“, базирани на иранската технология „Шахед“.

Тези безпилотни системи носят експлозивни бойни глави и се изстрелват на групи, за да претоварват противовъздушната отбрана и да нанасят щети по критична енергийна инфраструктура, складове за гориво и военни обекти стотици километри зад фронтовата линия. Развитието на тези модели включва внедряване на реактивни двигатели за постигане на значително по-висока скорост, както и автономни системи за разпознаване на терена, които ги правят по-устойчиви на радиоелектронно заглушаване.

На самата фронтова линия Русия разчита на тактическите си баражиращи боеприпаси, сред които най-известен е „Ланцет“. Този дрон се използва за високопрецизни точкови удари срещу бронирана техника, артилерийски системи, радари и комплекси за противовъздушна отбрана.

За коригирането на артилерийския огън и лазерното насочване на снаряди руските сили използват разузнавателни платформи като „Орлан-10“ и „ZALA“, които осигуряват денонощно наблюдение. В допълнение на предната линия се сглобяват масово FPV дронове, включително варианти, управлявани чрез оптичен кабел, срещу които традиционната радиоелектронна борба е безсилна.

Украинският подход: Иновации, гъвкавост и асиметрични отговори

Украинският арсенал се отличава с бърза адаптация, използване на търговски компоненти и иновативни собствени разработки. За удари в дълбочина на руска територия Украйна разработи далекобойни апарати като „Лютий“ и „Бобър“. Техните операции са насочени срещу стратегически обекти като петролни рафинерии, военни летища и промишлени предприятия на разстояние от стотици километри.

На фронта украинските сили разгръщат тежки нощни октакоптери, известни като „Баба Яга“, които пускат тежки боеприпаси над противниковите позиции. FPV дроновете с очила за виртуална реалност се използват масово за директно поразяване на пехота и бронирана техника. В ранните етапи на конфликта съществена роля изиграха и турските ударно-разузнавателни апарати „Байрактар ТБ2“, които нанасяха щети по военни колони и противовъздушни системи.

Революцията в Черно море: Морските дронове

Най-сериозната промяна в баланса на силите беше постигната в морския домейн, където Украйна се утвърди като пионер в използването на безекипажни надводни и подводни катери. Докато Украйна беше пионер и изгради значително по-зряла система за бойно използване на морски дронове, Русия впоследствие разработи и започна да изпитва собствени безекипажни надводни съдове.

Основна роля в тези операции играят надводните платформи „MAGURA V5“ и „Sea Baby“. Тези бързоходни катери имат оперативен обсег от стотици километри и могат да носят значителен експлозивен товар, като по-новите им модификации се оборудват с картечници, ракетни комплекси и ракети въздух-въздух.

Благодарение на тях бяха нанесени сериозни щети на руския Черноморски флот, включително потопяването на ракетни корвети, десантни и патрулни кораби, както и удари по ключова инфраструктура като Кримския мост. В допълнение, украинското военно разузнаване съобщи за първите случаи, при които морски дронове са използвани за сваляне на руски хеликоптери и изтребител.

Тази стратегия принуди Русия да изтегли значителна част от флота си от базите в Крим към по-отдалечени пристанища, което допринесе за възстановяването и функционирането на украински морски търговски коридор. В комбинирането на въздушни и морски безекипажни системи се вижда бъдещето на военните конфликти, където технологичната адаптивност определя крайния резултат.

Невидимите господари на небето: Как дроновете промениха правилата на войната и сигурността в XXI в.

Безпилотните летателни апарати, познати в ежедневието като дронове, претърпяха забележителна еволюция в последните години. От експериментални мишени за тренировка на артилерията те се превърнаха в основен стълб на съвременните военни стратегии и в незаменим инструмент в редица цивилни сфери.

Промяната в ролята им беше толкова бърза, че за няколко десетилетия технологиите фундаментално преначертаха представите за национална сигурност, наблюдение и военна тактика.

Първите стъпки във въздуха и зараждането на безпилотните технологии

Историята на устройствата без пилот на борда започва още по времето на Първата световна война. Преобладаващата част от XX в. тези системи остават по-скоро нишово технологично направление.

Употребата им се свежда до ограничени задачи по въздушно разузнаване, както и до използването им като управляеми летателни мишени за изпитване на противовъздушни оръжия и ракети.

Като такъв пример в периода на Виетнамската война американските сили разгръщат безпилотни апарати като Teledyne Ryan AQM-34 Firebee за разузнаване, а по-късно, през 1971 г., BGM-34A Firebee става първият дрон, извършил изстрелване на ракета.

Преломният момент настъпва след терористичните атаки на 11 септември 2001 г., когато САЩ започват мащабно да интегрират дронове в антитерористичните си операции в Афганистан, Пакистан, Йемен и Сомалия. Чрез адаптиране на израелски иновации от операциите в Ливан и Газа, ВВС на САЩ въвеждат и широко използват платформите General Atomics MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper. Тези летателни апарати се оборудват с прецизни управляеми ракети AGM-114 Hellfire, което позволява извършването както на продължително наблюдение, така и на прецизни удари.

На 7 октомври 2001 г. край Кандахар Predator извършва първия оперативен удар с ракета Hellfire от този тип безпилотен апарат и поставя началото на ерата на въоръжените американски UAV в Афганистан.

Еволюция на военните и цивилните системи и основните разлики между тях

До средата на 2020-те години технологиите се разпространяват до степен, в която почти всяка армия по света разполага със собствени безпилотни апарати. Размерите им варират от леки устройства като AeroVironment Raven RQ-11, изстрелвани на ръка от войниците за пехотно разузнаване, до масивни машини с много голям обсег като RQ-4 Global Hawk, способен да прелита над 20 000 км и да остава във въздуха повече от 30 часа.

В същото време цивилните леки дронове станаха достъпни за масовия потребител за целите на видеозаснемането, геодезията и селското стопанство.

Въпреки че външно някои малки военни и цивилни модели си приличат, конструктивните и функционалните разлики между тях са огромни:

Цел и издръжливост: Цивилните квадрокоптери се проектират за лесна употреба, заснемане и любителски цели. Техният корпус е от лека пластмаса или тънък въглероден фазер с минимална защита на електрониката.

Военните модели притежават подсилени рамки от метален или подсилен въглероден корпус, висока устойчивост на прах, влага, физически шок и екстремни атмосферни условия, както и модулна конструкция за бърза подмяна на елементи на терен.

Свързаност и защита: Това е най-критичната разлика. Потребителските дронове обикновено използват по-ограничени комуникационни и защитни системи в сравнение с военните платформи, макар че съвременните модели също могат да използват криптирани и собственически протоколи.

По-сложните военни безпилотни системи обикновено разполагат с криптирани и защитени комуникационни канали, специализирани антени, ретранслатори и/или спътникови връзки, докато малките тактически дронове могат да използват значително по-опростени системи.

Наблюдение и сензори: Търговските дронове носят обикновени камери за заснемане.

Военните платформи са оборудвани със специализирани оптико-електронни камери с висока разделителна способност, инфрачервени сензори за нощно виждане и радари със синтезирана апертура (SAR), позволяващи засичане и проследяване на цели при много неблагоприятни метеорологични условия.

Разграничаването им обаче става все по-трудно, тъй като в съвременните конфликти масовите търговски дронове се модифицират за бойни нужди чрез поставяне на механизми за пускане на боеприпаси или чрез превръщането им в евтини камикадзе апарати.

Как дроновете промениха концепцията за съвременната война

Безпилотните системи промениха изцяло динамиката на бойното поле. Достъпността и ниската цена на малките дронове позволиха на по-малки държави, недържавни актьори, бунтовнически групи и организации да се изправят срещу технологично превъзхождащи ги армии.

Примери за това са атаките на хутите срещу саудитските петролни съоръжения в Абкайк и Хурайс през септември 2019 г., както и използването на малки дронове от групировки като ИДИЛ по време на битката за Мосул (2016–2017) за пускане на експлозиви над войските.

В държавния сектор страни като Иран, Турция, Израел, Русия и Украйна развиха мащабно производство. Иранските апарати от серията Shahed-131 и Shahed-136, класифицирани като дронове за еднократен удар (OWA), се превърнаха в евтина еднопосочна ударна система, която позволява нанасянето на далечни удари на значително по-ниска цена от много крилати ракети.

Турският Bayraktar TB2 придоби широка популярност при конфликтите в Сирия, Либия, Нагорни Карабах и Украйна, демонстрирайки как относително евтини платформи могат да неутрализират скъпоструваща бронирана техника и системи за противовъздушна отбрана.

Конфликтът между Русия и Украйна се превърна в основен полигон за иновации, където дроновете с изглед от първо лице (FPV), управлявани от оператори с очила за виртуална реалност, станаха основно оръжие на предната линия. Оборудвани с кумулативни заряди, тези евтини апарати поразяват танкове, бункери и бойни машини с изключителна точност. За да се противопоставят на радиоелектронното заглушаване, бяха развити FPV дронове с управление чрез оптично влакно, срещу които традиционните смущаващи устройства са безсилни.

Конфликтът между Иран и САЩ през 2026 г. допълнително подчерта икономическата асиметрия в отбраната. Масовото използване на евтини Shahed-дронове принуждава защитниците да използват комбинация от системи за противовъздушна и противодронна отбрана. В някои случаи са използвани скъпи прехващачи като Patriot, докато THAAD основно се използва срещу балистични ракети.

Тази стратегия на претоварване изчерпва запасите от скъпи ракети и изисква разработването на кинетични, радиоелектронни и лазерни системи за противодействие, както и специализирани апарати за прихващане тип „дрон срещу дрон“, какъвто е украинският прехващач Sting.

Цивилният живот и новите предизвикателства пред сигурността

В цивилния сектор дроновете носят огромни ползи. Те се използват за инспекция на труднодостъпна инфраструктура, за мониторинг на горски масиви, за земеделско обработване на посеви, за заснемане на видеосъдържание и за бързи спасителни операции при природни бедствия. В същото време масовата им наличност създава сериозни рискове за обществената сигурност.

Основното предизвикателство пред охранителните органи е трудността при ранното засичане и идентифициране на оператора. Дрон, управляван от разстояние или движещ се по предварително зададени GPS координати, може лесно да наруши въздушното пространство на летища, критична инфраструктура, затвори или правителствени сгради. Тъй като операторът може да се намира на километри разстояние или на скрито място, проследяването на самия източник на контрол без специализирана апаратура е изключително сложно.

Експертите по сигурност предупреждават, че обществената безопасност изисква задълбочаване на контрола и развитие на системи за засичане. Тъй като разграничаването между любителски дрон и такъв с враждебни намерения е почти невъзможно само с просто око, цивилните лица трябва да бъдат изключително бдителни и незабавно да съобщават на органите на реда при съмнително поведение на безпилотни апарати над населени места.

Бъдещето на тези технологии продължава да се развива с бързи темпове към по-висока автономност благодарение на изкуствения интелект и машинното обучение.

Концепции като „верен спътник“ (loyal wingman), при които автономни дронове като Boeing MQ-28 Ghost Bat оперират съвместно с пилотирани изтребители, формирането на самостоятелно координиращи се ята от дронове и автоматизираното презареждане във въздуха показват, че тези апарати трайно ще определят както военните анализи, така и правилата за сигурност в градовете.