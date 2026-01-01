Сто двадесет и девет души остават в неизвестност след потъването на ферибот в Индонезия, предаде Франс прес, като се позова на спасителните служби.

Корабът, изпълнявал курс между островите Ява и Борнео, потъна вчера при лоши метеорологични условия.

До момента е потвърдена смъртта на шестима души. Сто и осем човека бяха спасени.

Инциденти с кораби стават често в Индонезия - архипелаг от над 17 000 острова, където морският транспорт има важно значение. Основни причини за това са ниските стандарти за безопасност и непредсказуемите метеорологични условия, отбелязва АФП.