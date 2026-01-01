Мащабна операция по издирване и спасяване беше в ход край западния филипински остров Палаван в четвъртък, след като пътнически ферибот се запали. При инцидента са загинали петима души, а десетки пътници все още се водят в неизвестност.

Филипинската брегова охрана (PCG) съобщи, че множество плавателни съдове и други средства са били мобилизирани в търсене на оцелели. Спасителните екипи използват и инструменти за моделиране на дрейфа, за да определят районите, в които хора може да са били отнесени от морските течения.

Въз основа на корабния манифест, броя на спасените, който към момента е 43, и съобщените жертви властите изчисляват, че над 80 души остават в неизвестност. Данните обаче все още могат да бъдат променени.

Говорителят на бреговата охрана, комодор Ноеми Каябяб, заяви, че спасителите все още не могат да влязат в кораба заради гъстия дим, който продължава да се издига от ферибота. Допълнителна опасност представляват високата температура и рискът от експлозии.

Кадри от дрон, публикувани от бреговата охрана, показват почернелия ферибот, заобиколен от чисти синьо-зелени води. Часове след избухването на пожара в сряда вечерта от плавателния съд все още се издига дим.

Каябяб съобщи, че в корабния манифест са посочени общо 117 пътници и 17 членове на екипажа. Фериботът е отплавал от Басеко в Манила и е пътувал към Корон – популярна туристическа дестинация на остров Палаван, известна с местата си за гмуркане, плажовете и възможностите за обиколки на близките острови.

Сред 43-мата спасени са двама чилийски граждани, съобщи Айлийн Аусенте, говорител на PCG в Палаван. Тя добави, че въздушни сили са в готовност да се включат в спасителната операция, ако метеорологичните условия позволят.

Изгорелият ферибот се е отдалечил от първоначалното си местоположение през нощта, носен от теченията и ветровете, което допълнително е затруднило спасителите, каза Каябяб.

Причината за пожара се разследва.

Пътуването с ферибот е широко разпространен вид транспорт във Филипините – архипелаг от над 7600 острова, където милиони хора разчитат на плавателни съдове, за да пътуват между различните провинции.

Страната има неравномерни показатели по отношение на морската безопасност, а редица предишни фериботни катастрофи са били свързани с пренаселеност, лоши метеорологични условия и недостатъчно прилагане на правилата за безопасност.