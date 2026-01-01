Мащабна операция по издирване и спасяване беше в ход край западния филипински остров Палаван в четвъртък, след като пътнически ферибот се запали. При инцидента са загинали петима души, а десетки пътници все още се водят в неизвестност.
Филипинската брегова охрана (PCG) съобщи, че множество плавателни съдове и други средства са били мобилизирани в търсене на оцелели. Спасителните екипи използват и инструменти за моделиране на дрейфа, за да определят районите, в които хора може да са били отнесени от морските течения.
At least five people have been killed, and 87 remain missing after a fire broke out on board a ferry in the Philippines, according to the country’s coastguard. https://t.co/25duT7fFKo— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 10, 2026
Въз основа на корабния манифест, броя на спасените, който към момента е 43, и съобщените жертви властите изчисляват, че над 80 души остават в неизвестност. Данните обаче все още могат да бъдат променени.
Говорителят на бреговата охрана, комодор Ноеми Каябяб, заяви, че спасителите все още не могат да влязат в кораба заради гъстия дим, който продължава да се издига от ферибота. Допълнителна опасност представляват високата температура и рискът от експлозии.
Кадри от дрон, публикувани от бреговата охрана, показват почернелия ферибот, заобиколен от чисти синьо-зелени води. Часове след избухването на пожара в сряда вечерта от плавателния съд все още се издига дим.
Several people died and more than 80 are missing after a ferry caught fire off Palawan island in the western Philippines, the Philippine Coast Guard said https://t.co/J9O9ZHzogH pic.twitter.com/7WNuk2Bsvo— Reuters (@Reuters) September 10, 2026
Каябяб съобщи, че в корабния манифест са посочени общо 117 пътници и 17 членове на екипажа. Фериботът е отплавал от Басеко в Манила и е пътувал към Корон – популярна туристическа дестинация на остров Палаван, известна с местата си за гмуркане, плажовете и възможностите за обиколки на близките острови.
Сред 43-мата спасени са двама чилийски граждани, съобщи Айлийн Аусенте, говорител на PCG в Палаван. Тя добави, че въздушни сили са в готовност да се включат в спасителната операция, ако метеорологичните условия позволят.
Изгорелият ферибот се е отдалечил от първоначалното си местоположение през нощта, носен от теченията и ветровете, което допълнително е затруднило спасителите, каза Каябяб.
Причината за пожара се разследва.
Пътуването с ферибот е широко разпространен вид транспорт във Филипините – архипелаг от над 7600 острова, където милиони хора разчитат на плавателни съдове, за да пътуват между различните провинции.
Страната има неравномерни показатели по отношение на морската безопасност, а редица предишни фериботни катастрофи са били свързани с пренаселеност, лоши метеорологични условия и недостатъчно прилагане на правилата за безопасност.