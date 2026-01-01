Филипинските спасителни екипи откриха телата на 30 души на борда на ферибот, унищожен от пожар, съобщи бреговата охрана.
„Съвместните екипи съобщиха за първоначално открити 30 тела на борда на M/V June Aster“, се казва в изявлението.
Rescuers recover 30 bodies from a passenger ferry fire in the Philippines, bringing the death toll to 35, with dozens still missing pic.twitter.com/qaBhJv6aqx— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 11, 2026
Изваждането и прехвърлянето на телата е започнало около 17:16 ч. местно време.
По-рано бреговата охрана съобщи, че жертвите са открити в помещенията за пътници в икономична класа.
Death toll in Philippines ferry fire rises to 35, coast guard says https://t.co/Ug9L1WR1k7— The Straits Times (@straits_times) September 11, 2026
Фериботът заседна край популярната туристическа дестинация Корон в провинция Палаван, след като в сряда на борда му избухна пожар.