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Филипинските спасителни екипи откриха телата на 30 души на борда на ферибот, унищожен от пожар, съобщи бреговата охрана.

„Съвместните екипи съобщиха за първоначално открити 30 тела на борда на M/V June Aster“, се казва в изявлението.

Изваждането и прехвърлянето на телата е започнало около 17:16 ч. местно време.

По-рано бреговата охрана съобщи, че жертвите са открити в помещенията за пътници в икономична класа.

Фериботът заседна край популярната туристическа дестинация Корон в провинция Палаван, след като в сряда на борда му избухна пожар. 

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БГНЕС, АФП
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