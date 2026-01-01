Пътниците от един от вагоните на влак по линията Бургас-София са били евакуирани на гара Сливен заради оставен без надзор багаж.

Сигналът е подаден около 10:00 часа днес в дежурната част на Районното управление в Сливен от началника на влака. Той съобщил, че в едно от купетата е открит оставен без надзор багаж.

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Около 10:10 часа влакът е спрял на гара Сливен. Пътниците са евакуирани, а вагонът, в който е бил открит багажът, е отделен от композицията и преместен на безопасен коловоз.

Влакът е продължил по направлението си.

На място продължават действията по установяване на обстоятелствата около багажа по съответната процедура от екипи на жандармерията и СОБТ.