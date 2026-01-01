Началникът на Клиниката по ревматология в Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова, която е и декан на Медицинския факултет на МУ - Пловдив, е отведена за разпит при акцията на "Икономическа полиция" в УМБАЛ "Св. Георги". 10 души са задържани, научи NОVA.

БТА

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Операцията на униформените разследва крупно източване на Здравната каса чрез фиктивни хоспитализации. Полиция изнесе папки от ревматологията в Пловдив, акцията продължава и в нефрологията.

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Припомняме, че днес униформени влязоха в Клиниката по ревматология и Клиниката по нефрология. Дейността на двете медицински отделения беше спряна, а пациентите бяха помолени да почакат, докато не завършат дейностите на разследващите.

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Множество документи вече са иззети и се проверяват.

БТА