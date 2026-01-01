Към 13:00 часа избирателната активност при повторното гласуване за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на прокурорите е 53,73%, съобщиха от пресцентъра на съвета. Своя вот са упражнили 842 прокурори от 1567 имащи право на глас.

Днес се провежда балотаж, тъй като във вчерашния ден нито един кандидат за член на ВСС от квотата на прокурорите не успя да получи необходимия брой гласове, за да бъде избран.

Ако отново не е избран съответният брой членове с необходимото мнозинство, за избрани ще се смятат кандидатите, които са получили най-много гласове. При равен брой гласове избраният или избраните кандидати се определят от избирателната комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати.

Приключи гласуването за членове на ВСС от квотата на прокурорите

Кандидатите за членове на ВСС са 25, а право на глас имат 1567 прокурори. Вчера активността беше висока и гласуваха 1363 магистрати.

На първия тур четиримата прокурори с най-много гласове са: Пламен Петков (479); Ивайло Илиев (400); Красимира Филипова (365); Добринка Калчева (337).

На всички етапи от изборния процес могат да присъстват регистрираните от Прокурорската колегия наблюдатели - упълномощени представители на Асоциация „Форум“, на Българския институт за правни инициативи, на Сдружение „Будни хора“ и на Сдружение „Правосъдие за всеки“, застъпниците на кандидатите за членове на ВСС Красимира Филипова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, Десислава Петрова – заместник-административен ръководител на Софийска градска прокуратура, Георги Чинев – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, Ивайло Илиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил и Пламен Петков – прокурор в Софийска районна прокуратура и представители на средствата за масова информация.

След приключване на гласуването, ВСС организира във всяка избирателна секция публично видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане на отварянето на избирателната кутия, преброяването на бюлетините и установяването на тяхната действителност, броя на гласовете, подадени за всеки кандидат, както и съставянето, прочитането и публичното обявяване на протокола, опаковането и запечатването на изборните книжа и материали. Видеозаснемането и видеонаблюдението на този процес ще се излъчва чрез интернет сайта на ВСС.

БТА отразява избора на членовете на ВСС от квотата на Народното събрание, на съдиите, на прокурорите и на следователите с Тема в развитие: "Новият Висш съдебен съвет".