Международни наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент се срещнаха с областния управител на Пазарджик Борислав Богословов, съобщиха от Областната администрация.

В срещата участваха генералният секретар на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) акад. Асаф Хаджиев и заместник-председателят на организацията София Вултепси. Двамата са регистрирани от Централната избирателна комисия (ЦИК) като международни наблюдатели на вота.

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По време на разговора са обсъдени организацията на изборния процес, условията за провеждане на изборите и ролята на международните наблюдатели за прозрачността на вота и доверието в изборния процес.

Богословов е запознал гостите с предприетите на областно ниво организационни мерки за нормалното протичане на изборния ден.

В рамките на посещението си наблюдателите ще посетят Районната избирателна комисия (РИК) и секционни избирателни комисии в областта, за да проследят организацията и провеждането на изборите.

В областта са разкрити 364 секционни избирателни комисии, от които 317 са оборудвани с машини за гласуване, а в 47 ще се гласува с хартиени бюлетини.