Досъдебни производства са образувани след счупване на странично стъкло на автомобил и нанесен удар на полицейски служител в севлиевското село Дамяново.
Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово.
Мъж агресира и заплашва с нож полицаи във Великотърновско
На 24 октомври е подаден сигнал от 46-годишен мъж за счупено странично стъкло на кола, паркирана на ул. „Никола Вапцаров“ в селото.
Извършителят, 37-годишен мъж, е установен. При задържането мъжът е ударил с ръка в лицето униформения служител.