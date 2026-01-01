Кирил Вълчев упражни правото си на глас. Той гласува с машина в Първа английска езикова гимназия в София на изборите за президент и вицепрезидент.

"Аз гласувах президентството да бъде място за съгласие - чрез разговор по важни национални теми. Като най-важната е в България да има повече българи, българите да остават в България, а тези, които заминаха, да се завръщат у дома в страна на мир, сигурност, справедливост, свобода, благоденствие и знание", заяви той, след като гласува на президентските избори.

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"С гласа ни днес ние продължаваме славната история на България, която е 14 века в Европа", посочи той като отбеляза, че президентските избори са в навечерието на Димитровден - ден, свързан с българската държавност, защото Асен и Петър обявяват началото на Второто българско царство в църквата "Св. Димитър" в Търново.

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"С това, че гласуваме, ние поемаме своята отговорност не само към паметта за българската държавност, а и за бъдещето на България", заяви той.

Попитан как ще коментира ниската избирателна активност, той отговори: "С надежда, че до края на деня избирателната активност ще се увеличи". Той цитира цар Асен, който казва: "Добре да премисляме всичко, което чуваме, и да не се водим от чужди мнения". И призова българите добре да премислят и да гласуват.

"Най-важното е да започнем да разговаряме, да разговаряме спокойно, да спрем караниците помежду си, да започнем да постигаме съгласие", така той отговори на въпроса какво е първото нещо, което бъдещият президент трябва да направи.

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Попитан как ще коментира инцидента със журналиста Соня Колтуклиева, Вълчев заяви, че е изразил съпричастност с нея. "Всички трябва да свалим напрежението в нашето общество".

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Вълчев заяви, че трябва да изчакаме разследването. "Това, което прави впечатление, че за разлика от 90-те години, сега българските служни успяха да го разкрият за часове. Аз не бих правил сравнения с 90-те години".

По думите му "изборите в България са честни". той още веднъж отправи призив към всички българи да гласуват.