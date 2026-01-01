59 растения от рода на конопа са открити при полицейска операция в село Макоцево, съобщиха от ОДМВР-София. Задържани са двама мъже.

В рамките на съвместна операция служители на ОДМВР-София и РУ-Елин Пелин са извършили претърсване на имот в селото.

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В къщата криминалистите открили газов пистолет, въздушна пушка и ловен патрон. В една от стаите била намерена разстлана зелена тревиста маса със силен мирис на марихуана, както и две лули за пушене.

При проверка на автомобил, паркиран пред имота, са открити още шест растения от рода на конопа.

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В хода на операцията, в гориста местност, са установени и две ниви, засети с общо 53 канабисови растения. Те са били с височина между 1,5 и 3,5 метра.

Двама мъже, съпричастни към престъплението, са задържани за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.