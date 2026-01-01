Пет конопени растения бяха открити в Поморие в дома на 62-годишен криминално проявен, софиянец, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 13 януари т. г. около 11.30 ч. служители от Районното управление извършили проверка в частно жилище, разположено на поморийската улица „Стефан Стамболов“, обитавано от 62-годишен криминално проявен софиянец. Те намерили и иззели пет конопени растения, реагирали при направения полеви наркотест на марихуана.

Софиянецът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.