Мъж е починал след сбиване и намушкване с нож в Сунгурларе.

Няколко мъже са влезли в дома на починалия, където е възникнал конфликт на 13 септември вечерта и се е стигнало до сбиване, съобщиха от полицията.

Осем криминално проявени лица са задържани във връзка със случая. Установено е, че скандалът започнал между две малцинствени групи, като се пренесъл в двора къща.

Повод били стари жалби и спорове коне. От инцидента са пострадали 65-годишна жена - настанена за лечение в УМБАЛ-Бургас - без опасност за живота, 15-годишен младеж - получил прободна рана на гърба, но без засягане на органи - без опасност за живота, 21-годишен мъж - получил прободна рана в дясното рамо и разкъсан гръден мускул, настанен без опасност за живота, 23-годишна жена - със счупена лява лопатка и хематом на главата, настанена в в болница - без опасност за живота и 45-годишният мъж - починал в линейката на път за болницата.

По случая се води разследване.