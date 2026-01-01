46-годишен мъж е задържан заради отправени закани с убийство към майка му и по-малкия му брат в Белоградчик, съобщиха от полицията.

На 13 септември в Районното управление в Белоградчик е образувано досъдебно производство след сигнал от жителка на града. Тя съобщила, че ден по-рано синът ѝ я е заплашвал с убийство, като е отправил закани и към по-малкия си брат.

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В хода на процесуално-следствените действия разследващите събрали доказателства за виновността на мъжа. Той е привлечен към наказателна отговорност за престъпление.

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С постановление на Районната прокуратура във Видин 46-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа и е приведен в следствения арест.