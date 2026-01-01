Хималаите се приближават към опасен праг, тъй като ледниците се топят все по-бързо, ледниковите езера стават по-нестабилни, а липсата на достатъчно наблюдение затруднява оценката на рисковете, показва ново изследване.

Констатациите идват на фона на опустошителни наводнения в Непал и Тибет, при които са загинали повече от 1300 души и са нанесени мащабни щети. Бедствията подчертават нарастващите рискове, свързани с бързо променящата се природна среда в Хималаите.

Хималайските ледници сега губят ледена маса с 65% по-бързо, отколкото преди десетилетие, сочи доклад на глобалната консултантска компания Systemiq, изготвен съвместно с Инициативата за интегрирани планини, с техническия принос на Международния център за интегрирано планинско развитие (ICIMOD) и Националния институт за хималайска околна среда „GB Pant“.

В същото време подробно и постоянно се наблюдават едва около 21 от приблизително 40 000 ледника в региона Хималаи–Каракорам.

Тази липса на наблюдение е особено тревожна, тъй като природната среда в планините се променя бързо.

С отдръпването си ледниците могат да оставят след себе си разширяващи се езера, задържани от нестабилни ледени и скални масиви. Затоплянето също така дестабилизира вечната замръзналост – постоянно замръзналата земя, която може да започне да се размразява при повишаване на температурите – както и високопланинските склонове. Това увеличава риска от верижни и едновременно възникващи природни бедствия, предупреждава докладът.

Индия вече усеща последствията

Индия вече разполага с доказателства за мащаба на риска. Около 18% от територията на страната се намира в Хималаите, но регионът е свързан с около 35% от природните бедствия в страната, сочи докладът.

През юли индийското правителство съобщи пред парламента, че 56 ледникови езера са определени като „много високорискови“. Оценката е извършена през 2025 г. и обхваща 189 високорискови ледникови езера в индийската част на Хималаите.

Централната комисия по водите наблюдава 2485 ледникови езера с площ над 10 хектара в речните басейни на индийските Хималаи, съобщи правителството.

Регионът вече е преживявал тежки бедствия, причинени от разрушаването на естествените язовири на ледникови езера.

През 2023 г. внезапно наводнение след разрушаването на ледниково езеро в Сиким отне живота на най-малко 70 души и причини сериозни щети на пътища, мостове и водноелектрически централи.

През 2021 г. подобно бедствие в Утаракханд причини смъртта на повече от 200 души, след като огромно количество вода премина през долините Ришиганга и Дхаулиганга.

Рискът не се изчерпва с наводненията

Опасността обаче не се ограничава до внезапните наводнения.

Хималаите представляват огромна естествена водна система, която захранва реки, осигуряващи вода за стотици милиони хора в Южна Азия.

Според ICIMOD в повечето речни басейни на Хиндукуш–Хималаите се очаква да бъде достигнат т.нар. „пик на водата“ около средата на века. Това е моментът, в който количеството вода, идваща от топенето на ледниците, достига максимума си, преди постепенно да започне да намалява заради загубата на ледена маса.

Новото изследване посочва и значителното икономическо значение на тази водна система.

Според оценките водите от Хималаите са свързани с около 20% от брутния вътрешен продукт на Индия, като подпомагат производства и отрасли, зависими от водата, включително отглеждането на пшеница, ориз и чай, водноелектрическата енергетика и туризма и поклонничеството.

В същото време планинските щати получават само около 5% от тази икономическа стойност, се посочва в доклада.

„Хималаите са Третият полюс“, заяви икономистът лорд Никълъс Стърн, председател на Изследователския институт „Грантъм“ за изменение на климата и околната среда към Лондонското училище по икономика.

„За разлика от Арктика или Антарктика, под този полюс живеят стотици милиони хора“, добави той.

По думите му Хималаите представляват „национална и международна инфраструктура“, чиято природна основа „се приближава до повратна точка“.

Черният въглерод ускорява топенето

Не всички фактори, които водят до загубата на ледена маса, са извън контрола на държавите в региона.

Изследването на Systemiq изчислява, че около една трета от топенето на хималайските ледници е свързано с черния въглерод – фини частици сажди, голяма част от които се отделят от тухлени пещи в равнинните райони.

Когато тези частици се натрупват върху снега и леда, те поглъщат повече слънчева светлина и ускоряват топенето.

За разлика от глобалните емисии на парникови газове, намаляването на замърсяването с черен въглерод е област, в която Индия и съседните държави могат да предприемат директни мерки, посочват авторите на доклада.

„Хималаите се приближават към повратна точка, като милиони човешки животи и средства за препитание са изложени на риск“, заяви Аруши Чопра, старши директор и водещ автор на изследването на Systemiq.

„Ледниците се топят по-бързо, отколкото преди десетилетие“, добави тя.

Призив за по-добър мониторинг и ранно предупреждение

Докладът предлага 10 приоритетни направления – от ограничаване на емисиите на черен въглерод и разширяване на наблюдението на ледниците до подобряване на системите за ранно предупреждение и промяна в начина, по който се развива туризмът в планинските райони.

Сред основните предложения е подобряване на готовността за бедствия. Правителствата трябва предварително да координират действията си при възникване на опасности – от евакуация на населението до защита на уязвима инфраструктура.

Друг приоритет е преосмислянето на планинския туризъм.

Според доклада индийската част на Хималаите приема около 400 милиона туристически посещения годишно. Изследователите смятат, че фокусът трябва да се измести от максимизиране на броя на посетителите към създаване на икономическа стойност, която се задържа и реинвестира в местните общности.

Пема Гямтшо, генерален директор на ICIMOD, заяви, че рисковете в региона стават все по-сложни.

„Ледниците се отдръпват, вечната замръзналост и високопланинските склонове стават все по-нестабилни, а общностите и инфраструктурата надолу по течението са изправени пред нарастващ риск от сложни и каскадни опасности“, каза той.

Тези рискове не се ограничават от държавните граници.

„Те не зачитат националните граници и никоя държава не може да се справи с тях сама“, заяви Гямтшо.

Затова трансграничното наблюдение, обменът на информация за рисковете, системите за ранно предупреждение и съвместните инвестиции в устойчивост стават все по-необходими – не само за спасяването на човешки животи, но и за защитата на поминъка и икономиките на стотици милиони хора, зависими от Хималаите.