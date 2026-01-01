Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посрещне в България своя колега от Италия Гуидо Крозето, който пристига на посещение у нас.

Официалното посрещане ще се състои в авиобаза "Безмер" в 14:00 ч., след което двамата министри и водените от тях делегации ще проведат работна среща.

По-късно през деня министър Крозето ще посети Учебен полигон „Ново село“, където ще се срещне с италианския военен контингент, който е част от Многонационалната бойна група на НАТО в България, с рамкова държава Италия.