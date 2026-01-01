От 16 до 18 септември, между 8:30 ч. и 16:30 ч., ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово - Костенец на път I-8 /от 147-и до 161-и км/.

При изпълнение на планираните дейности от Регионалната дирекция по горите – Пазарджик е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасе ще се регулира от сигналисти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.