Рядка мраморна плоча с надпис Fulgur Submanium, свързан с древноримските вярвания за гръмотевиците и бог Суманус, бе открита по-рано този месец във вилата на император Адриан край Рим, съобщи италианското Министерство на културата.

Плочата е с размери около 40 на 35 сантиметра и по информация на ведомството е намерена на оригиналото си място. Това дава основание на археолозите да предполагат, че в района е имало свещено пространство, свързано с ритуалното освещаване на място, поразено от мълния.

За древните римляни гръмотевицата не е била просто природно явление, а знак от боговете. Място, ударено от гръм, е било определяно като religiosus – пространство, принадлежащо на божественото и подчинено на специални религиозни правила. Откритият надпис насочва към култа към Суманус - божеството, свързвано с нощните гръмотевици.

„Археологията дава възможност да се добие представа за ритуалите и връзката на хората с божественото, основана на материални следи“, коментира италианският министър на културата Алесандро Джули, цитиран от АПА.

Според специалистите значението на находката се дължи не само на надписа, но и на факта, че плочата е запазена на мястото, за което вероятно е била предназначена. Това позволява на археолозите да изследват не само предмета, но и неговия първоначален контекст.

Вилата на император Адриан е разположена на площ от около 80 хектара близо до Рим, в съвременния град Тиволи. Комплексът е построен между 117 и 138 г. сл. Хр. и включва дворци, терми, театри, библиотеки, градини и религиозни сгради. През 1999 г. вилата на Адриан е включена в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, който я определя като шедьовър на архитектурата на древния средиземноморски свят, припомня АПА.