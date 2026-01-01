Истинска пожарна, пожарникарска екипировка и среща отблизо с огнеборците очакват бургаските деца на 15 септември, когато пожарникарят Стийв ще се присъедини към своите истински колеги, за да превърне пожарната безопасност в незабравимо приключение, съобщиха от Общината.

От 17:00 до 19:00 часа пожарникарите ще покажат на малчуганите как изглежда един ден от живота на огнебореца, какво се крие в пожарникарската екипировка и как се работи с истинска пожарна кола.

Децата ще могат да се качат в пожарната, да облекат истинска защитна екипировка и да се срещнат отблизо с бургаските пожарникари. Ще научат и най-важното - как да се предпазват от пожари и как да реагират при опасна ситуация.

Специален гост ще бъде пожарникарят Стийв - главният герой от едноименния спектакъл на Държавен куклен театър-Бургас. Той ще застане рамо до рамо с истинските огнеборци, за да покаже на децата, че правилата за безопасност могат да бъдат не само важни, но и забавни.

Програмата ще включва демонстрации, игри, срещи с пожарникарите и много истински пожарникарски емоции.

По-рано същия ден - от 16:30 до 17:00 часа на откритата сцена „Охлюва“ - ще бъдат наградени победителите в областния етап на националния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“.

Инициативата е част от проявите на пожарната в Бургас по повод Седмицата на пожарната безопасност и професионалния празник на пожарникарите - 14 септември.