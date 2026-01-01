Световноизвестният пианист Ричард Клайдерман ще свири в зала 1 на НДК на 5 март 2027 г., съобщават от организаторите от Directo аgency.

За концерта си той подготвя поредна българска песен, която ще изпълни специално за публиката в София. При гостуването си през 2025 г. Клайдерман свири „Хубава си, моя горо“, припомнят от екипа. Засега запазват в тайна на кое произведение се е спрял пианистът, за да изненада почитателите си в България.

Клайдерман ще дойде в София след поредица от международни изяви, сред които участия в Канада и Латинска Америка, отбелязват организаторите.

На сцената с пианиста през март ще бъдат и музикантите от „Кантус фирмус”. Публиката ще чуе и произведенията, с които Клайдерман е разпознаваем по целия свят като Ballade pour Adeline, L for Love, романтични мелодии и интерпретации на емблематична филмова музика, включително теми от „Мисията невъзможна“ и „Джеймс Бонд“, допълват организаторите.