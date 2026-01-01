Общо 20 инициативни комитета и осем партии са подали документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Това съобщиха от ЦИК. Данните са към 17:00 часа днес.

Партиите, подали документи за участие във вота, са „Възраждане“, „Правото“, „Движение за права и свободи“, „Българска социалдемокрация – Евролевица“, „Народна партия Истината и само истината“, „Морал, единство, чест“, „Величие“ и „Български земеделски народен съюз“.

Сред инициативните комитети са тези, които издигат кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, Андрей Гюров и Георги Кандев, Волен Сидеров и Славчо Велков, както и на Румяна Ченалова и Георги Георгиев.

Документи са подали още инициативни комитети, издигащи кандидатурите на Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев, Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков, Методи Бъчваров и Ленин Станоев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Росен Миленов и Иван Иванов, Величка Георгиева и Росен Иванов, Камен Тасков и Галя Иванова, Нако Стефанов и Нина Ламбова, Борис Анзов и Бранимир Мичев.

В списъка са още кандидатурите на Георги Димов и Димитър Шивиков, Йордан Малджански и Валентин Христов, Велин Меледжиев и Илиана Меледжиева, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев, Явор Генов и Максим Велков, както и Пламен Пасков и Светозар Съев.

ЦИК: 8 партии и 15 комитета са подали документи за участие в президентските избори до момента

На 9 септември изтече срокът, в който партиите и коалициите можеха да подават заявления в ЦИК за регистрация за участие в предстоящите избори.

Утре изтича срокът за подаване на заявления от инициативните комитети.

20 инициативни комитета и 8 партии са подали документи за президентските избори

Общо 20 инициативни комитета и осем партии са подали документи в Централната избирателна комисия (ЦИК) за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Това съобщиха от ЦИК. Данните са към 17:00 часа днес.

ЦИК започва регистрацията на партии, коалиции и инициативни комитети за президентския вот

Партиите, подали документи за участие във вота, са „Възраждане“, „Правото“, „Движение за права и свободи“, „Българска социалдемокрация – Евролевица“, „Народна партия Истината и само истината“, „Морал, единство, чест“, „Величие“ и „Български земеделски народен съюз“.

Сред инициативните комитети са тези, които издигат кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, Андрей Гюров и Георги Кандев, Волен Сидеров и Славчо Велков, както и на Румяна Ченалова и Георги Георгиев.

Документи са подали още инициативни комитети, издигащи кандидатурите на Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев, Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков, Методи Бъчваров и Ленин Станоев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Росен Миленов и Иван Иванов, Величка Георгиева и Росен Иванов, Камен Тасков и Галя Иванова, Нако Стефанов и Нина Ламбова, Борис Анзов и Бранимир Мичев.

В списъка са още кандидатурите на Георги Димов и Димитър Шивиков, Йордан Малджански и Валентин Христов, Велин Меледжиев и Илиана Меледжиева, Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев, Явор Генов и Максим Велков, както и Пламен Пасков и Светозар Съев.

На 9 септември изтече срокът, в който партиите и коалициите можеха да подават заявления в ЦИК за регистрация за участие в предстоящите избори.

Утре изтича срокът за подаване на заявления от инициативните комитети.